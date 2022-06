Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Pfingstmontag im Wiesbadener Nerotal nach einem Menschen gesucht, der sich möglicherweise in einer Notlage befand. Am Vormittag hatten Spaziergänger gemeldet, dass sie Hilferufe im Nerotal gehört hätten. Daraufhin hatte die Feuerwehr eine Such- und Rettungsaktion gestartet. Dabei kamen auch Rettungshunde zum Einsatz. Gefunden wurde niemand. Laut Polizei wurde die Suche nach mehreren Stunden am Nachmittag abgebrochen.