Die Frankfurter Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen bringt heute rund 30.000 Liter Mineralwasser sowie Hygieneartikel aus dem Rhein-Main-Gebiet in das Hochwassergebiet an der Ahr. Unter dem Motto „Wings on Wheels“, also Flügel auf Rädern, würden Lastwagen und Nutzfahrzeuge die Hilfsgüter ins nördliche Rheinland-Pfalz transportieren. Im Laufe der Woche sollen weitere Hilfslieferungen organisiert werden - dann mit Kindernahrung und Decken.