Seit zwei Jahren sind die Pflegekräfte in Krankenhäusern extremer Belastung ausgesetzt. Das DRK-Krankenhaus in Alzey bietet jetzt spezielle Angebote, um das Erlebte zu verarbeiten.

Für alle Pflegekräfte gibt es dort ab sofort sogenannte Supervision. Die Mitarbeitenden sollen damit die Möglichkeit bekommen, das Erlebte rund um die Corona-Pandemie zu verarbeiten. In diesen Gesprächen, die in Gruppen stattfinden sollen, könnten die Mitarbeitenden über die Arbeitsbelastung durch die Pandemie, aber auch über alles andere sprechen, was sie aktuell beschäftige, so der kaufmännische Direktor des DRK-Krankenhauses Alzey, Michael Nordhoff.

Eine Psychologin, die sich sehr gut im Gesundheitswesen auskenne, werde die Gespräche leiten. Nach und nach soll laut Nordhoff jede Pflegekraft das Angebot zu einer Supervision bekommen. Wie oft die Gespräche stattfinden werden, sei noch nicht klar.

Supervision - Hilfe für Helfer Supervision ist eine Form von Beratung, die vor allem auf den theoretischen Vorgaben und den Erkenntnissen der klassischen psychotherapeutischen Schulen beruht - von der Psychoanalyse bis zur systemischen Therapie. Darauf aufbauend wurden Methoden entwickelt, die Einzelnen, Teams oder Organisationen dabei helfen sollen, Lösungen für Probleme zu finden, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit stehen.

Krankenhausmanagement: aus den Ereignissen lernen

Gleichzeitig wolle man von Managementseite auch verstehen, was im Dezember passiert sei und sehen, wo und wie das Krankenhausmanagement aus den Ereignissen lernen könne, erklärt Nordhoff. Damals mussten wegen des hohen Krankenstandes Operationen verschoben und ein Aufnahmestopp für neue Patienten verhängt werden.

Als Gründe gab das Krankenhaus unter anderem Erschöpfung bei den Pflegekräften nach fast zwei Jahren Pandemie an. Auch zurzeit fallen laut Nordhoff fast 50 Pflegekräfte krankheitsbedingt aus.

"Das Angebot soll ein Signal an die Mitarbeitenden sein und vermitteln: Ihr seid uns wichtig."

In Mainz und Bingen gibt es schon länger Hilfsangebote

In den beiden Kliniken der Marienhausgruppe in Mainz und Bingen gab es schon vor Beginn der Corona-Pandemie Gesprächsangebote. Mitarbeitende könnten sich an eine sogenannte Oberin wenden, so Kliniksprecher Dietmar Bochert. Sie sei Vermittlerin und Vertrauensperson. Gerade in Phasen der Pandemie, in denen viele Menschen in den Krankenhäusern an einer Covid-Erkrankung gestorben seien, sei die Nachfrage nach Gesprächen gestiegen.

Außerdem betreibt die Marienhausgruppe laut Bochert ein Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching, an das sich Mitarbeitende wenden können.

Geld, Reisegutscheine und Süßigkeiten

Neben einem finanziellen Bonus sei zum Tag der Pflege im vergangenen Mai eine Verlosung für die Pflegekräfte organisiert worden, erzählt Bochert. Es seien unter anderem Reisegutscheine verlost worden. Außerdem hätten alle je ein Paket mit Süßigkeiten und einen persönlichen Brief der Geschäftsleitung erhalten. Eine ähnliche Aktion sei dieses Jahr als Dankeschön auch wieder geplant.

"Wir wollten dem Pflegepersonal in der Pandemie etwas Gutes tun und ihre Arbeit wertschätzen."

Sonderurlaubstag in Worms

Auch im Klinikum Worms gab es nach Angaben einer Sprecherin immer wieder einzelne Aktionen, an denen zum Beispiel Süßigkeiten oder Pizza verteilt wurden. Für das Personal sei das Wertvollste jedoch Zeit. Deshalb hätten alle bereits zum zweiten Mal in Folge einen zusätzlichen Sonderurlaubstag bekommen.

Für Mitarbeitende in besonderen Belastungssituationen gebe es zudem jederzeit Gesprächsangebote - auch ganz unabhängig von Corona.