Die Mainzer Universitätsmedizin will Jugendlichen mit Esstörungen bessere Behandlungsmöglichkeiten anbieten. Nach Angaben einer Sprecherin startet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie dafür eine neue Studie. An dieser Studie nehmen weibliche Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren statt. Essstörungen gelten als eine der die häufigsten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Gerade in der Corona-Pandemie würden Ärzte viele Neuerkrankungen oder Rückfälle beobachten, heißt es in einer Mitteilung der Mainzer Universitätsmedizin.