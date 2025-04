Das Projekt "2P plus" gibt es seit 2018 in Rheinland-Pfalz. Es richtet sich an neu zugewanderte junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren, die noch nicht so gut Deutsch sprechen und die innerhalb ihrer Schule zusätzlich gefördert werden sollen. Es unterstützt sie praxisnah beim berufsbezogenen Spracherwerb, bei der beruflichen Orientierung und hilft ihnen so auch bei der Integration in Deutschland.

Derzeit wird "2P plus" an etwa 80 Schulen in Rheinland-Pfalz angeboten. Das Projekt wird koordiniert vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium finanziert - mit Fördermitteln vom Bund in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro pro Jahr. Externe Bildungsträger kümmern sich an den Schulen um die konkrete Umsetzung.

Die "2P" im Namen des Projektes stehen für Potenzial und Perspektive. "2P" ist ein kostenloses, internetbasiertes Analyseverfahren. Damit können Schulen in Rheinland-Pfalz schnell herausfinden, wie gut die Sprachkenntnisse der zugewanderten Schülerinnen und Schüler sind. Außerdem wird ermittelt, was unabhängig von ihren Sprachkenntnissen ihre Stärken und Interessen sind. Die anfängliche Anwendung von "2P" ist für die Schulen eine Voraussetzung zur Teilnahme an "2P plus".

Quelle: Bildungsministerium Rheinland-Pfalz