Mainzer Hildegardis-Wohnviertel bald fertig

Bis zum Spätsommer sollen die Wohngebäude auf dem Gelände des früheren Hildegardis-Krankenhauses in Mainz fertig sein. Insgesamt entstehen auf dem Areal nach Angaben der Stadt mehr als 440 Miet- und Eigentumswohnungen. Ein Viertel von Ihnen sind sozial gefördert. Außerdem wird auf dem Gelände ein Kindergarten gebaut. In Mainz werde in Zukunft noch viel zusätzlicher Wohnraum gebraucht, das Wohnquartier Hildegardis sei deshalb ein wichtiges Projekt für die Stadt, so Oberbürgermeister Ebling. Das ursprüngliche Hildegardis-Krankenhaus wurde 2017 geschlossen und an anderer Stelle mit dem St. Vincenz- und dem Elisabeth Hospital zusammengelegt - zum Katholischen Klinikum Mainz. Heute lautet sein Name Marienhaus Klinikum Mainz.