Hier gibt es Kinderimpfungen in Rheinhessen

Die Impfkampagne für die Kleinen startet offiziell am 16. Dezember in Rheinland-Pfalz. Vor allem die Kinder- und Jugendärzte sollen impfen - aber das gibt Probleme.

Eine Liste über alle Kinder- und Jugendarztpraxen, die in der Region Rheinhessen-Nahe impfen, gibt es noch nicht. Das Land plant auch noch keine Impfaktionen in Schulen der Region, so David B. Freichel, vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium.

Aber seit dem 1. Dezember können Eltern ihre Kinder auf der Impfseite der Landesregierung für eines der neun Impfzentren des Landes anmelden. In den Impfzentren in Mainz und Ingelheim wird ab dem 16. Dezember mit Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen begonnen. Das Gesundheitsministerium will außerdem spezielle Impftage für Familien festlegen, an denen sich die Eltern gleichzeitig boostern lassen können.

Viele Kinderärzte in Rheinhessen sind noch vorsichtig

Nicht alle Kinder- und Jugendarztpraxen in der Region Rheinhessen-Nahe beteiligen sich an der Corona-Impfung für Kinder. Einige Mediziner wollen warten, bis es eine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkomission (STIKO) gibt.

Die STIKO hat empfohlen, fünf- bis elfjährige Kinder zu impfen, wenn diese Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf haben. Dazu zählen die Wissenschaftler zum Beispiel Kinder mit starkem Übergewicht oder schweren Herzfehlern. Aber auch Mädchen und Jungen, die Kontakt zu Personen haben, die sich nicht impfen lassen können, sollten laut STIKO die Impfung bekommen.

Trotzdem könnten auch alle anderen Fünf- bis Elfjährige gegen Corona geimpft werden, wenn die Eltern das wünschen, so die STIKO. Nur empfehlen wollen das die Wissenschaftler noch nicht, weil ihnen die nötigen Daten dazu noch fehlen würden.

Alle Kinder bekommen das Kindervakzin von BioNTech gespritzt. Es sei deutlich niedriger dosiert als der für Ältere, so der Hersteller BioNTech/Pfizer.

Diese Praxen impfen Kinder gegen Corona in Rheinhessen

Anmelden für eine Impfung kann man sich zum Beispiel per E-Mail im Facharztzentrum Rheinhessen in Alzey. Auch die Praxis Dr. Christmann in Mainz-Laubenheim bittet um eine E-Mail. Interessenten kommen auf eine Warteliste.

"Vermutlich werden wir vor Januar nicht mit den Impfungen beginnen können!"

Ärzte warten noch auf Kinderimpfstoff

Dr. Stephan Buchner aus Mainz-Gonsenheim will ebenfalls so bald wie möglich loslegen. Er sagt, seine Praxis warte noch auf den Biontech-Kinderimpfstoff. Dr. Buchner denkt, dass er voraussichtlich nach Weihnachten mit den Impfungen für Fünf- bis Elfjährige loslegen kann. Er verspricht auf seiner Internetseite die Eltern zu informieren, wann er startet.

Kinderärztin Dr. Anke Wenzel in der Mainzer Innenstadt ist ebenfalls unsicher, wann sie Impftermine vergeben kann. Der Impfstoff fehle noch. Auch sie will über ihre Homepage informieren, sobald sie weiß, wieviel Impfstoff sie bekommt.

"Nahezu minütlich erreichen uns Anfragen wegen der Kinderimpfungen."

Praxen haben Probleme Kinderimpfungen zu organisieren

Auch bei der Kinderarztpraxis Oberingelheim klingelt ständig das Telefon. Eltern fragen nach Impfterminen für Fünf- bis Elfjährige. Neben der Unsicherheit, wieviel Impfstoff die Praxis bekommt, gibt es organisatorisch einiges zu klären, sagen die Mitarbeiterinnen der Praxis.

In der normalen Sprechstunde der Kinderarztpraxis seien die Termine ausgebucht bis Ende Februar. Die Praxis werde nun Zeitfenster freischaufeln, um Kinder zu impfen. Da mit einem Fläschchen zehn Kinder geimpft werden können, sollen jeweils zehn Kinder einen Termin bekommen. Und die stünden schon Schlange, sagt die Sprechstundenhilfe. Schon 70 Anmeldungen seien auf der Warteliste. Wahrscheinlich könnten die Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen hier im Januar beginnen.