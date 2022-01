Mainz, Alzey, Bad Kreuznach: Hier gibt es noch Glühwein

Vielerorts haben Weihnachstmärkte geschlossen. Wer sich dennoch draußen mit Freunden auf einen Punsch oder Glühwein verabreden möchte, kann das trotzdem tun.

Der Weihnachtsmarkt in Alzey schließt erst am 30. Dezember. Das kleine Weihnachtsdorf am Rossmarkt öffnet um 11 Uhr und schließt um 20 Uhr. Draußen auf dem Markt gilt die 2-G-Regelung (geimpft oder genesen). Kinder bis einschließlich 12 Jahren sind davon ausgenommen. Für Jugendliche bis 17 Jahre gilt nach Angaben der Stadt die 3-G-Regelung (vollständig geimpft, genesen oder getestet).

Glühwein am Mainzer Rheinufer

In Mainz haben die Weihnachtsmärkte inzwischen wieder zu. Das Hotel Hyatt betreibt aber noch bis in den Januar hinein einen kleinen Weihnachtsmarkt Namens Rheinwinter auf den Malakoff-Terrassen. Nach Angaben des Hotels gilt auf dem gesamten Markt die 2-G-Regel.

Buden in der Bad Kreuznacher Innenstadt

In Bad Kreuznach kann man sich auch noch auf ein warmes Getränk an der frischen Luft treffen. In der Innenstadt stehen noch einzelne Buden. Dort gibt es Punsch, Glühwein und etwas zu Essen.

Glühwein "to go" wieder erlaubt

Im vergangenen Jahr war es zum Beispiel in Mainz nicht möglich, sich in einer Kneipe einen Glühwein "to go" zu holen und sich damit an den Rhein zu setzen. Wegen der Corona-Verordnung war es verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Das ist in diesem Jahr anders. Nach Angaben der DEHOGA in Bad Kreuznach dürfen Gastronomen Glühwein zum Mitnehmen ausschenken. Getrunken werden darf auch draußen. Drinnen gibt es natürlich auch Glühwein - es gelten die aktuellen Corona-Regeln.