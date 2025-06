per Mail teilen

Mit einem großen Kran wurde der Sandstein-Koloss zurück auf ihren alten Platz vor dem Dom aufgestellt. Im Frühjahr musste er wegen Bauarbeiten eingemottet worden.

In strömendem Regen rollte der schwere Kran am Mittwochmorgen auf den Marktplatz. Im Gepäck: Die etwa 16 Tonnen schwere Säule. Ihre Ummantelung besteht aus Bronze. Das Fundament, in das sie eingelassen werden muss, ist aus Stahlbeton.

Diese Betonplatte und der sandige Untergrund wurden in den letzten Wochen erneuert, damit die Heunensäule wieder sicher steht.

Mit einem Lastwagen wurde die Heunensäule am Mittwoch zurück auf den Marktplatz in Mainz gebracht. SWR W. Seligmann

Zweieinhalb Stunden hat es gedauert, bis die Säule wieder in ihrem Fundament stand. Ende März war sie dort wegen den Bauarbeiten herausgehoben worden. Das war ähnlich spektakulär.

Die Heunensäule wurde mit einem Kran auf dem Marktplatz in Mainz angeliefert. Das fanden auch viele Fußgänger spannend und schauten trotz Regens zu. SWR D. Brusch

Die Heunensäule ist ein Wahrzeichen der Stadt Mainz. Sie ist fester Bestandteil von Stadtführungen, weil sie viele Episoden aus der Stadtgeschichte erzählt.

Die Säule wurde in Mainz vor 50 Jahren aufgestellt. Anlass war das 1000-jährige Domjubiläum. Ursprünglich wurde sie vor tausend Jahren in Miltenberg am Main für den Mainzer Dom gefertigt, dort aber nie verbaut.