Hessisches Staatstheater schränkt Betrieb ein

Wegen der neuen Corona-Schutzverordnung schränkt das Hessische Staatstheater in Wiesbaden vorerst seinen Spielbetrieb ein. Wie das Theater mitteilt, fallen wegen der kurzfristigen Entscheidung der Landesregierung am Sonntag alle Vorstellungen aus und für alle weiteren Vorstellungen bis zum 23. Dezember verlieren die Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Ab Montag würden die Karten mit einem geänderten Saalplan dann wieder in den Verkauf gehen. Im Mainzer Staatstheater gilt seit Samstag die 2G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen also geimpft oder genesen sein. Außerdem gilt im gesamten Theater Maskenpflicht.