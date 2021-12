Mit dem Zugpferd BioNTech soll Mainz zum führenden Standort für Biotechnologie werden. Die Bundesregierung sieht die Stadt geeignet für ein wichtiges Forschungszentrum.

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht ein "Helmholtz-Zentrum für Alternsforschung" in Mainz vor. Die ersten Gespräche zwischen Beteiligten aus dem Bund und dem Land Rheinland-Pfalz sowie der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren fänden bereits statt, so eine Sprecherin der Gemeinschaft in einem Gespräch mit dem SWR.

Wer ist die Helmholtz-Gemeinschaft? Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ist die größte deutsche Organisation zur Förderung und Finanzierung der Forschung. Zu den 18 unabhängigen naturwissenschaftlich-technischen und biologisch-medizinischen Forschungszentren gehören beispielsweise das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Deutsche Krebsforschungsinstitut oder das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Finanziert werden sie zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent von den Ländern.

Ziel sei ein eigenständiges Helmholtz-Zentrum auf dem Campus der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität.

"Wir wollen die vorhandenen Kompetenzen und Entwicklungspotenziale (in Mainz, d. Red.) weiter stärken, indem wir mit zusätzlichen Mitteln ein neues Forschungszentrum errichten."

Damit wird umgesetzt, was die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat. Dort heißt es: "Deutschland hat die Chance, zum international führenden Biotechnologie-Standort zu werden. Durch den ersten mRNA-Impfstoff aus Mainz hat unser Land weltweite Sichtbarkeit erlangt."

In Mainz sollen Alterserkrankungen erforscht werden

Biotechnologie bietet neue Möglichkeiten. Geforscht wird unter anderem daran, Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer zu behandeln oder sie sogar zu verhindern. Deutschland habe eine stark alternde Bevölkerung, der Anteil der über 70-Jährigen werde in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen, so die Sprecherin der Helmholtz-Gemeinschaft. Ein Zentrum zur Erforschung damit einhergehender Alterserkrankungen liege also klar auf der Hand. Es sei das erste dieser Art in ganz Deutschland. Dort könnten mehrere tausend Menschen Arbeit finden.

Zwei Helmholtz-Institute gibt es bereits in Mainz

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist schon seit einigen Jahren in Mainz vertreten, wenn auch erst mit kleineren Instituten. 2009 wurde das Helmholtz-Institut für physikalische Grundlagenforschung gegründet. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität und dem Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung, einem Bereich der Teilchenphysik, in Darmstadt.

Das Helmholtz-Institut Mainz für physikalische Grundlagenforschung Pressestelle Helmholtz-Institut Mainz

Auch das Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie – kurz HI-TRON, forscht in Mainz. Dort arbeiten mehrere Einrichtungen auf dem Gebiet der personalisierten Immuntherapie zusammen. Sie basiert auf der sogenannten mRNA-Technologie. Die BioNTech-Mitbegründerin Özlem Türeci hatte 2019 am HI-TRON eine Professur übernommen. Zusammen mit ihrem Mann Ugur Sahin hatte sie den ebenfalls auf der mRNA-Technologie basierenden Impfstoff gegen das Corona-Virus entwickelt.

"Für die Johannes Gutenberg-Universität bedeutet die Gründung eines solchen Zentrums eine weitere Stärkung des Wissenschaftsstandortes Mainz."

Der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität, Prof. Dr. Georg Krausch, hat die Entscheidung der neuen Bundesregierung begrüßt. Durch die Gründung eines neuen Helmholtz-Zentrums investiere man in das hochaktuelle Feld der Alternsforschung. Das bedeute eine weitere Stärkung des Wissenschaftsstandortes Mainz in einem Bereich, in dem unter anderem die Universität, die Universitätsmedizin und das Leibniz-Institut für Resilienzforschung bereits umfassende Kompetenzen hätten, so Krausch auf SWR-Anfrage.

Auf dem Campus der Mainzer Universität gebe es noch Möglichkeiten, ein solches Zentrum anzusiedeln. Eine entsprechende Anfrage seitens der Helmholtz-Gemeinschaft liege bislang aber noch nicht vor.