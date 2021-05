Der ehemalige Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held hat vor dem Mainzer Landgericht ausgesagt. Die Vorwürfe gegen ihn wegen Untreue und Betrug seien haltlos, so Held.

Im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften in Oppenheim habe er stets zum Wohl der Stadt gehandelt. Außerdem habe er auch nicht immer von allen Vorgängen gewusst. In seiner Aussage ging Held sehr ins Detail, nannte viele Namen, die an den Grundstücksankäufen beteiligt waren. Das habe er alles gar nicht im Blick haben können. Er habe sich darauf verlassen, dass das alles richtig laufe. Die Maklerbeteiligung sei politisch korrekt gewesen, weil der Stadtrat dies auch in Haushalten und Nachtragshaushalten bestätigt habe.

Held betonte in seiner Aussage auch sein besonderes Engagement für sozial benachteiligte Menschen in Oppenheim. Er habe immer versucht, allen zu helfen. Er habe viel gespendet und sich zum Beispiel für die Beschaffung medizinischer Geräte für das Klinikum Worms eingesetzt.

Psychischer Druck durch Berichterstattung

Wegen der Umstände und der Berichterstattung, die gegen ihn in Oppenheim gelaufen seien, befinde er sich noch immer in umfassender psychotherapeutischer Behandlung, so Held. Sein Haus in Oppenheim sei damals belagert worden, deshalb habe er aus- und wegziehen müssen. Seine Kinder seien aus ihrem Lebensmittelpunkt gerissen worden.

Aussagen von mitangeklagtem Ehepaar

Neben Held ist noch ein Ehepaar angeklagt. Die heute 81- und 83-Jährigen hatten eine Immobilienfirma. Den beiden wirft die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit den Grundstücksgeschäften Bestechung vor. Sie sollen mehr als 24.500 Euro als Spenden getarnte Bestechungsgelder an den SPD-Ortsverein überwiesen haben.

Einen schriftlichen Vertrag zwischen Held und ihnen habe es nicht gegeben, sagte der 83-Jährige vor Gericht. Das sei eine mündliche Vereinbarung gewesen. Er habe sich auf das Wort von Held verlassen. Die Maklercourtage sei gerechtfertigt gewesen. Er habe die Grundstücke schließlich an die Stadt vermittelt. Das gespendete Geld seien auch keine Bestechungsgelder gewesen. Er habe gespendet, weil die SPD in Oppenheim die einzige Partei gewesen sein, die sich für die Stadt eingesetzt habe.

Fortsetzung am 11. Mai

Der Prozess gegen Held und die beiden Mitangeklagten hatte am 4. Mai begonnen. Der nächste Verhandlungstermin ist der 11. Mai. Insgesamt sind 17 Prozesstage bis Mitte August angesetzt. Das Gericht wird voraussichtlich 50 bis 60 Zeuginnen und Zeugen hören.

Seit Dienstag steht Marcus Held in Mainz vor Gericht. dpa Bildfunk Andreas Arnold

Vorwurf: Untreue, Betrug und Bestechlichkeit

Held ist wegen Untreue, Betrug, Bestechlichkeit sowie Verstößen gegen das Parteiengesetz angeklagt. Der Vorwurf gegen das mitangeklagte Ehepaar lautet auf Betrug und Bestechung. Im Zentrum der Anklage stehen der Verkauf von Grundstücken in einem Baugebiet der Stadt, die damit zusammenhängende Zahlung von Maklercourtagen sowie Spenden an den SPD-Ortsverein. Die Staatsanwaltschaft geht dabei von einem zuvor verabredeten Zusammenhang aus. Insgesamt ging es laut Anklage um rund 200.000 Euro.