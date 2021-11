Verfahren gegen Held-Mitangeklagten eingestellt

per Mail teilen

Im Strafprozess gegen den früheren Oppenheimer Bürgermeister und Bundestagsabgeordneten Held hat das Mainzer Landgericht das Verfahren gegen einen Mitangeklagten eingestellt. Der heute 84-Jährige hatte als Makler fungiert und Grundstücke an die Stadt Oppenheim vermittelt. Dennoch muss der Mann 50.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen, so die Auflage des Gerichtes. Marcus Held hatte ihm immer wieder Geld der Stadt Oppenheim angewiesen, obwohl es keinen Maklervertrag gab. Ein weiterer Punkt im Verfahren betrifft Marcus Held selbst: Das Mainzer Landgericht ließ den Anklagepunkt des Betruges fallen. Mit einem Urteil gegen ihn wird Mitte Dezember gerechnet.