Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held hat am Donnerstagvormittag ein Ermittler der Polizei ausgesagt. Held steht wegen Untreue, Bestechlichkeit und Betrugs vor dem Mainzer Landgericht. Er soll für die Stadt Oppenheim Grundstücke für ein geplantes Neubaugebiet gekauft haben. Dabei hatte er Makler eingeschaltet, die im Gegenzug für ihre Courtagen Geld an die Oppenheimer SPD gespendet haben sollen. Es geht um etwa 25.000 Euro, die Held für die Finanzierung seines Bundestagswahlkampfs eingesetzt haben soll. Die Anklage wertet die Spenden als Bestechung.

Der Ermittler der Polizei sagte aus, dass seines Wissens keiner der Oppenheimer Grundstückseigentümer die Maklerfirma beauftragt habe. Dennoch flossen etwa 200.000 Euro aus der Stadtkasse an das Maklerbüro. Dessen Inhaber sind ebenfalls angeklagt und müssen sich gemeinsam mit Held vor dem Mainzer Landgericht verantworten – wegen Betrugs und Bestechung.