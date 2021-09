Wende im Prozess gegen Oppenheims Ex-Bürgermeister Marcus Held?

Im Prozess gegen den Bundestagsabgeordneten und früheren Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held hat der Wormser Immobilienentwickler Tim Brauer ausgesagt. Am Mainzer Landgericht widersprach er einer Schilderung Helds über den Kauf von Grundstücken in einem geplanten Wohngebiet.

Held hatte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft unrechtsmäßig Makler beauftragt und bezahlt, um Grundstücke für die Stadt Oppenheim zu kaufen. Vor Gericht hatte er angegeben, dass sich die Stadt in einer Konkurrenzsituation mit Immobilienentwickler Brauer befand, der angeblich ebenfalls dort Flächen erwerben wollte. Deshalb sei es notwendig gewesen, die Makler einzuschalten, um so dem Entwickler zuvorzukommen.

Brauer bestritt am Donnerstag vor Gericht, damals Grundstücke in einem geplanten Wohngebiet kaufen zu wollen. Er habe lediglich in einem so genannten Sondergebiet Flächen erworben und dort dann auch ein Fachmarktzentrum gebaut. Sein Unternehmen sei auf die Planung von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Einfamilienhäuser, wie sie in dem Oppenheimer Wohngebiet Krämereck-Süd geplant waren, seien nicht sein Metier.

Richter fordert Helds Verteidigung auf, Strategie zu überdenken

Der Vorsitzende Richter Wolfgang Eckert forderte die Rechtsanwälte von Marcus Held auf, ihre Strategie zu überdenken. Er fragte die Anwälte, ob sie angesichts der Aussage des Investors noch weiterhin daran festhalten wollten, dass es eine Konkurrenzsituation zwischen der Stadt Oppenheim und dem Investor um die Wohngrundstücke gab. Er wolle noch in diesem Monat eine so genannte "Wasserstandsmeldung" darüber abgeben, wie er den bisherigen Verlauf des Prozesses einschätze, so der Vorsitzende Richter.

Es gab zweifelhafte Vorgänge rund um die Bebauung "Krämereck-Süd". SWR

Auch Notar bei Held-Gericht befragt

Auch ein Oppenheimer Notar hat vor Gericht ausgesagt. Er hatte die Kaufverträge für die Grundstücke im Neubaugebiet Krämereck-Süd beurkundet. Er sagte, dass er zwar Kontakt mit einem ebenfalls angeklagten Immobilienmakler hatte. Allerdings hätte er nicht gewusst, dass dieser von der Stadt Oppenheim Provisionen erhielt. Auch habe es in sämtlichen Verträgen keine Maklerklausel gegeben. Dies sei normalerweise üblich und nur ganz selten geschehe es, dass diese Klauseln nicht mit aufgenommen würden. Der Stadt Oppenheim ist nach Ansicht der Anklage durch die Beauftragung der Makler ein hoher finanzieller Schaden entstanden. Marcus Held muss sich am Landgericht wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue verantworten.