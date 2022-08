Stadtwerke Wiesbaden warnen vor Heizlüftern als Alternative bei Gasknappheit

per Mail teilen

Was tun, wenn es demnächst weniger Gas zum Heizen gibt? Heizlüfter sind nicht die Rettung!

In vielen Baumärkten sind sie trotz sommerlicher Hitze bereits ausverkauft: Heizlüfter. Viele Menschen befürchten, dass das Gas im Herbst und Winter knapp wird und deshalb nicht mehr geheizt werden kann. Viele wollen deshalb Heizlüfter nutzen. Das ist aber keine Lösung, sagen die Experten.

Stromnetze könnten überlastet werden

Die Stadtwerke Wiesbaden warnen sogar davor, Heizlüfter als Alternative bei Gasknappheit einzusetzen. Unter anderem drohe eine Überlastung der Stromnetze. Elektrische Heizlüfter verbrauchten sehr viel Strom, so der Geschäftsführer der Stadtwerke Wiesbaden, Peter Lautz. Sollten diese Geräte verstärkt von vielen Menschen genutzt werden, könne das zu Überlastungen der Stromnetze und damit zum automatischen Abschalten der betroffenen Bereiche führen. Das bedeute: Stromausfall für alle in diesem Gebiet, so Lautz.

Stromrechnung steigt

Der hohe Verbrauch der Heizlüfter treibt laut Verbraucherzentrale Mainz auch die Stromrechnung in die Höhe. Das Ganze sei eine "Milchmädchen-Rechnung", so Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale. Denn nur, wenn der Gaspreis weiter stark ansteigen würde und gleichzeitig der Strompreis konstant bliebe, würde sich der Einsatz von Heizlüftern rechnen. Aber von gleichbleibenden Strompreisen sei nicht auszugehen, so Weinreuter weiter.

Gefahr von Überhitzung

Außerdem könne es durchaus gefährlich sein, Heizlüfter über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen. Zwar seien moderne Geräte mit Sicherheitsschaltern ausgestattet, trotzdem könnten die Lüfter in Einzelfällen überhitzen und sich entzünden.

Alternative heißt Energiesparen

Deshalb sieht man bei der Verbraucherzentrale Mainz auch nur eine Alternative, um der drohenden Gasknappheit entgegenzuwirken: Energie sparen. Das gehe auch schon, wenn zum Beispiel die Raumtemperatur um wenige Grad gesenkt werde, so Weinreuter.

Private Kunden geschützt

Generell bestehe aber derzeit kein Grund zur Panik. Denn laut Verbraucherzentrale sind private Kundinnen und Kunden besonders geschützt. Selbst bei Gasmangel würden sie weiterversorgt.