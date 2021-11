Das Wormser Heinrich-Völker-Bad wird für 16 Millionen Euro saniert. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung beschlossen. Unter anderem soll das Bad ein neues Lehrschwimmbecken bekommen. Zudem sind barrierefreie Umkleidekabinen und sanitäre Anlagen geplant, heißt es in einer Mitteilung der Wormser Sportbäder. Dazu wird auf dem Gelände an der Alzeyer Straße ein Gebäude gebaut, in dem auch ein neues Kinderplanschbecken seinen Platz haben wird. Einen Kiosk wird es nach der Wiedereröffnung allerdings nicht mehr geben, stattdessen will die Stadt im Sommer sogenannte Food Trucks einsetzen. Mit den Sanierungsarbeiten soll es nach Ende der Freibadsaison im nächsten Jahr sichtbar losgehen, Ende August oder September 2022. Ende 2025 muss das Schwimmbad dann fertig sein, denn nur so lange gibt es Fördergeld vom Bund.