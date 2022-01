Heime bereiten sich auf Impfpflicht vor

Heime und Krankenhäuser in der Region bereiten sich auf die Impfpflicht für ihr Personal vor. Der Bund hat beschlossen, dass bis Mitte März alle Mitarbeitenden im Kranken-und Pflegebereich geimpft sein müssen. Im Alten-und Pflegeheim Jakobus in Osthofen werden Listen über den Impfstatus der Beschäftigten geführt, bestätigt die Heimleiterin. Die Impfquote des Personals liege bei über 80 Prozent. Laut Heimleiterin versuche man weiterhin, ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Impfen zu bewegen. Ähnlich sieht es in den Behinderten-Werkstätten in.betrieb in Mainz und Nieder-Olm aus. Hier sind 95 Prozent des Personals geimpft. Wie ein Sprecher erklärte, werde man Mitte März nicht immunisierte Kolleginnen und Kollegen dem Gesundheitsamt melden. Im Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach ist diese Woche ein Treffen mit der Personalabteilung zu dem Thema geplant, so eine Sprecherin. In den Diakoniekrankenhäusern in Bad Kreuznach und Kirn seien über 90 Prozent der Mitarbeitenden geimpft.