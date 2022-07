20 Meter Hecke brennen in Bad Kreuznach

Ein Heckenbrand an Bahngleisen in Bad Kreuznach hat am Sonntagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Passanten hatten die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Hecke habe auf einer Länge von etwa 20 Metern gebrannt, so die Feuerwehr. Die Flammen hätten mit rund 1.500 Litern Wasser gelöscht werden können. Mit einer Wärmebildkamera sei anschließend überprüft worden, ob alle Glutnester gelöscht wurden. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.