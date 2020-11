per Mail teilen

Der Mainzer Stadtrat hat dem Haushaltsplan für die nächsten beiden Jahre zugestimmt. Beschlossen wurde auch ein neues, ehrenamtliches Dezernat für kommunales Fördermittel-Management. Die CDU-Opposition hätte die im Haushaltsplan enthaltene teure Rathaus-Sanierung gern gestoppt, enthielt sich aber der Stimme, um sich, so Fraktionschef Schönig, in der Krise solidarisch zu zeigen. Der neue Dezernenten-Posten der Ampel-Koalition wurde trotz harscher Kritik aus der Opposition beschlossen. CDU und Linke waren der Ansicht, dass es auch zwei Sachbearbeiterstellen im bestehenden Finanzdezernat getan hätten. Einstimmig votierte der Rat für einen Zuschuss von 90.000 Euro pro Jahr für die jüdische Gemeinde in Mainz. Und auch die künftige Entwicklung der Stadt als Biotechnologie-Standort fand breite Zustimmung.