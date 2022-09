300 Millionen plus im Mainzer Doppelhaushalt

Jahrzehnte war die Landeshauptstadt Mainz pleite. Dank der Gewerbesteuerzahlungen von BioNTech wird nun ein Doppelhaushalt mit schwarzen Zahlen in den Stadtrat eingebracht.

Das Mainzer Finanzdezernat zu leiten, war viele Jahre lang kein Spaß: Die Haushalte waren auf Kante genäht, es gab tiefrote Zahlen, Investitionen mussten immer wieder verschoben werden. Am Mittwochnachmittag wird der neue Doppel-Haushalt in den Stadtrat eingebracht - diesmal aber mit einem ganz neuem Spielraum dank einem deutlichen Plus.

Haushalt mit mindestens 300 Millionen Plus

Wie viele Millionen Euro letztlich als Überschuss in den Haushalten 2023 und 2024 der Stadt Mainz stehen werden, kann derzeit noch niemand sagen. Nach den Prognosen werden es aber um die 300 Millionen Euro sein. Geld, das die Stadt in erster Linie dem Impfstoffhersteller BioNtech und seinen Gewerbesteuerzahlungen zu verdanken hat.

Investionen in Bildung und Klimaschutz

Auch die Menschen in Mainz würden nun etwas von dem Kuchen abbekommen, sagt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). So würde in diesem Haushalt zum Beispiel mehr Geld für das "öffentliche Grün" eingestellt. Außerdem wolle man Schwerpunkte in den Bereichen Bildung und Klimaschutz setzen.

"Wir würden gerne noch mehr investieren, aber wir finden keine Fachleute, die es umsetzen."

Schon im vergangenen Jahr hat die Stadt Mainz hohe Gewerbesteuereinnahmen durch den Corona-Impfstoffhersteller BioNTech gehabt. Damit hat sie einen Großteil ihrer Altschulden getilgt, hat in das Taubertsbergbad investiert und die Stadtwerke unterstützt.

"Wir würden gerne noch mehr investieren, aber wir finden keine Fachleute, die es umsetzen", sagt Ebling. Architekten oder Ingenieure, die beispielsweise einen Schulneubau planen und errichten könnten, seien derzeit nicht zu bekommen.

Geld wartet auf der Bank

Deshalb hat die Stadt Mainz auch derzeit viel Geld auf der Bank liegen, mehrere hundert Millionen Euro. Und dafür bekomme sie nun auch wieder Zinsen, freut sich Ebling.

Mainz muss auch abgeben

Allerdings muss die Stadt Mainz von dem Geld aber nun auch abgeben. Um finanziell klammen Kommunen zu helfen, gibt es den kommunalen Finanzausgleich. Städte, die hohe Steuereinnahmen haben, zahlen in einen gemeinsamen Topf ein. Städte, die dagegen nur geringe Steuereinnahmen haben, bekommen Zahlungen aus diesem Topf. Viele Jahre lang hat die Stadt Mainz aus diesem Topf Geld bekommen, jetzt ist es damit vorbei, nun muss sie einzahlen. Dabei handelt es sich nach Angaben von Ebling um 250 Millionen Euro.