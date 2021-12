Kreistag billigt Haushalt

Der Kreistag Mainz-Bingen hat am Abend den Haushalt für das nächste Jahr gebilligt. Er wurde mit 28 zu 12 Stimmen angenommen, so ein Kreissprecher. Die Einnahmen überwiegen die Ausgaben. Der Überschuss beträgt fünf Millionen Euro. Laut Kreissprecher muss auch für das nächste Jahr kein Kredit aufgenommen werden. Die Kreisumlage, die festlegt, wie viel die Gemeinden an den Kreis zahlen müssen, bleibt unverändert. Im Etat berücksichtigt ist der Ankauf eines Gebäudes in Mainz für 20 Millionen Euro. Dorthin soll das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis umziehen. Außerdem wurde beschlossen, für die Hebammenzentrale 5.000 Euro jährlich einzuberechnen, für die Versorgung von nicht krankenversicherten, schwangeren Frauen.