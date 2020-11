Der Kreis Mainz-Bingen wird im kommenden Jahr erneut keine neuen Schulden machen. Das geht aus dem Haushaltsplan hervor, den Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) am Montag vorgestellt hat. Schäfer sagte, sie sei froh, noch einmal einen ausgeglichenen Kreishaushalt vorlegen zu können. Dies werde sich möglicherweise schon 2022 ändern, denn dann könnten die Steuerausfälle durch die Corona-Pandemie zu Buche schlagen. Außerdem sei noch völlig unklar, was die Pandemie den Kreis in den nächsten Jahren noch kosten werde. Deshalb, so Schäfer weiter, müssten künftige Ausgaben sehr sorgfältig bedacht werden. Für das kommende Jahr stehen Ausgaben vor allem für den Neubau des Verwaltungsgebäudes in Ingelheim, die Sanierung verschiedener Schulen im Kreis sowie den Ausbau des Breitbandnetzes im Plan. Allein dafür nimmt der Kreis 17,5 Millionen Euro in die Hand. Der Haushaltsplan soll im Dezember vorm Kreistag verabschiedet werden.