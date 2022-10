Hausärztin Cornelia Tovar: "Die Praxen sind jetzt schon am Limit."

Vor der Praxis stehen Patientinnen und Patienten Schlange, drinnen klingeln pausenlos die Telefone. Das ist der Arbeitsalltag von Cornelia Tovar und ihrem Team. Tovar ist Hausärztin aus Leidenschaft.

„Prinzipiell liebe ich meinen Beruf.“

Trotzdem muss sie auf die Frage, wie es ihr gerade geht, erstmal seufzen:

[Atmo Seufzen] „Es hat Zeiten gegeben, da ist es mir besser gegangen.“

Tovar hat die Praxis in Alzey-Weinheim vor 10 Jahren übernommen. Dort arbeiten mit ihr noch zwei weitere Ärztinnen. Zu tun haben sie genug. Trotzdem macht sich Tovar Sorgen um die Finanzierung ihrer Praxis.

„Das Hauptproblem bei der Finanzierung ist: Wir bekommen keine höhere Vergütung, aber die Kosten galoppieren uns davon. Das kann nicht sein. Die Praxen sind jetzt schon am Limit.“

Neben der Inflation macht der Hausärztin auch der kommende Winter zu schaffen.

„Wir erwarten für diesen Winter deutlich steigende Energiekosten. Und wir können unsere Räume nicht auf 18 Grad runterheizen, sonst können wir kaum einen Patienten unbekleidet untersuchen.“

Beim Heizen gibt es also keine Möglichkeit zu sparen. Letztendlich, sagt Tovar, seien die Patientinnen und Patienten die Leidtragenden:

„Ich denke, dass man versuchen wird, die Personalkosten etwas runterzufahren. Und das würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich unsere Sprechzeiten einschränken müssen. Wenn sich die finanzielle Situation weiter verschlechtert, werde ich irgendwann meine Praxis wahrscheinlich ganz schließen müssen.“

Damit es soweit nicht kommt, beteiligt ich Tovar mit ihrem Praxisteam heute bei der Protestaktion in Ingelheim. Damit folgt sie einer Einladung der Kassenärztlichen Vereinigung RLP.

„Wir Ärzte dürfen ja nicht streiken. Aber Ingelheim ist eine Möglichkeit, dass wir uns sammeln können. Dass wir mit einer Stimme sprechen.“

Die Protestaktion soll ein Zeichen setzen – auch für die Politik. Tovar nimmt dafür in Kauf, dass ihre Praxis heute geschlossen bleibt.

„Unsere Patienten stehen hinter uns. Die wissen, was sie an ihren Hausärzten haben. Die wissen unsere Arbeit deutlich besser zu schätzen, als es die Politik weiß.“

An genau die hat Tovar einen ganz konkreten Wunsch:

„Ich möchte, dass wir von der Politik als Hausärzte auf Augenhöhe behandelt werden. Dass nicht Veränderungen über unsere Köpfe hinweg gemacht werden, sondern uns miteinbezieht.“

Und es für die Praxis dann vielleicht nicht mehr ganz so schwarz aussieht.