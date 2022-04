Haus in Brand geraten - Feuer gelöscht

In der Wormser Innenstadt war am Donnerstagnachmittag im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte bis Freitagmorgen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr finden an dem Haus zurzeit Bauarbeiten statt, weswegen nur zwei Wohnungen bewohnt waren. Verletzt wurde niemand. Der Rauch breitete sich am Donnerstagabend allerdings in der Innenstadt aus. Deshalb sollten die Menschen nach Angaben der Feuerwehr vorübergehend Fenster und Türen geschlossen halten. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache stehen noch nicht fest.