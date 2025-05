Haus nach Brand in Bad Kreuznach unbewohnbar

Die Feuerwehr musste am Sonntagvormittag in Bad Kreuznach zu einem größeren Einsatz ausrücken. Grund dafür war nach Angaben der Einsatzkräfte ein Wohnungsbrand in der Bad Kreuznacher Innenstadt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei bereits eine schwarze Rauchsäule über dem Haus in der Steingasse zu erkennen gewesen. Außerdem schlugen die Flammen laut der Feuerwehr aus zwei Fenstern im ersten Obergeschoss bis unter das Dach des Mehrfamilienhauses. Zum Zeitpunkt des Brandes hatten sich in dem Haus offenbar drei Personen befunden, die sich aber alle selbst in Sicherheit bringen konnten. Feuerwehr musste Katzenmama mit Jungtieren retten Allerdings mussten die Einsatzkräfte vier Katzen, eine Katzenmutter mit drei Jungtieren, aus der brennenden Wohnung retten. Die Feuerwehrleute konnten den Brand anschließend löschen, ohne dass er auf andere Gebäude übergreifen konnte. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die Nachlöscharbeiten aber recht langwierig, weil die Rettungskräfte die relativ vollgestellten Räume im Haus ausräumen und ablöschen mussten. Hierfür musste auch ein Großteil der verbrannten Gegenstände durch das Fenster auf die Straße befördert werden. Eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung Die Polizei hatte mitgeteilt, dass eine Person wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden musste. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Ein Mitarbeiter des Bauhofes habe zur Sicherung der Einsatzstelle Bauzäune rund um das Haus aufgestellt. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen gut eine Woche nach dem Brand ohne Ergebnis eingestellt. Nach Angaben einer Sprecherin lässt sich die Brandursache nicht mehr endgültig klären.