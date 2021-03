In Westhofen im Kreis Alzey-Worms ist in der Nacht zum Samstag ein Mehrfamilienhaus abgebrannt, ein Mann wurde dabei verletzt. Ein Polizeisprecher sagte, das Feuer sei am späten Freitagabend offenbar in der Küche des Erdgeschosses ausgebrochen, warum sei noch unklar. Ein Bewohner habe durch die Haustür fliehen können, der zweite Bewohner habe sich mit einem Sprung aus dem 1. Stock retten müssen und sich dabei an der Hüfte verletzt. Die Feuerwehr sei mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort gewesen und habe den Brand bis in die frühen Morgenstunden löschen können. Das Gebäude sei komplett zerstört und das Dach eingestürzt, so der Polizeisprecher weiter. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.