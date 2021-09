Hauptweinlese in Rheinhessen beginnt

In dieser Woche beginnt in Rheinhessen die Hauptweinlese. Die Rebsorten Müller-Thurgau und Dornfelder werden dabei als erstes geerntet. In Regionen, in denen die Trauben bereits die nötigen Oechsle-Grade, also das Mostgewicht, erreicht haben, habe die Lese bereits begonnen, so ein Sprecher des Winzerverbandes. Für die Sektherstellung würde bereits schon seit einigen Tagen geerntet, dafür sei ein höherer Säureanteil notwendig. Das sonnige, warme Wetter sei für die Lese der Sorten Müller-Thurgau und Dornfelder ideal. Spätere Sorten, beispielsweise der Riesling, profitierten ebenfalls noch von der Sonne. Angaben zu Qualität und Menge will der Winzerverband noch nicht machen. Der Regen im August habe zu Pilzkrankheiten geführt, eine Prognose sei deshalb derzeit schwierig.