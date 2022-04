Hassia Bingen zieht sich aus Oberliga zurück

per Mail teilen

Der rheinhessische Traditionsverein Hassia Bingen zieht sich aus der Fußball-Oberliga zurück. Das berichtet die Allgemeine Zeitung. Demnach will der Verein noch die ausstehenden acht Spiele der Rückrunde bestreiten. Ab der kommenden Saison aber werde der Verein komplett aus dem Aktiven-Fußball ausscheiden. Zur Begründung hieß es, es habe in den vergangenen Jahren an Unterstützung von Seiten der Stadt und auch der Fans gemangelt. Außerdem sei es immer schwieriger geworden, Sponsoren zu finden. Schließlich seien die Kosten immer mehr gestiegen - unter anderem durch die Corona-Auflagen, den höheren Mindestlohn und die steigenden Energiekosten.