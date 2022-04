Beifahrer zieht Handbremse - Auto überschlägt sich

per Mail teilen

Auf der B428 bei Bad Kreuznach hat sich am Samstagabend ein Auto überschlagen, weil der Beifahrer die Handbremse gezogen hatte. Nach Angaben der Polizei verlor der 20-jährige Autofahrer daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der 19-jährige Beifahrer aus Frei-Laubersheim wurde leicht verletzt. Warum er unvermittelt die Handbremse zog, ist nach Angaben eines Polizeisprechers unklar. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.