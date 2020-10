per Mail teilen

Es ist wieder soweit. Die Corona-Infektionszahlen steigen und die Regale in den Mainzer Supermärkten leeren sich. Die Menschen beginnen zu hamstern - vor allem Klopapier. Ein Lagebericht aus Mainz.

20 bis 30 Prozent mehr kauften die Mainzer zurzeit ein, das berichteten die Sprecher der vom SWR befragten Mainzer Supermärkte. Das könne man aber gut ausgleichen und sei darauf vorbereitet, heißt es. Mit den Hamsterkäufen zu Beginn der Pandemie könne man die Lage noch nicht vergleichen.

Mehl und Nudeln hoch im Kurs

Der Marktleiter des "Scheck In" Marktes in Mainz-Weisenau Tilo Lehmann sagte dem SWR, dass besonders von Mehl, Nudeln und haltbaren Tomatenprodukten wieder größere Mengen gekauft würden. Auch bei "EDEKA Matthes" in Mainz-Drais stellt der Inhaber Kai Matthes fest, dass Kunden ungewöhnliche Vorratsmengen anlegen würden.

Mehr Hamsterkäufe nach den Herbstferien

Bei "Edeka Engelhard" in Mainz-Finthen und beim "Nahkauf" in Mainz-Bretzenheim sei das aktuell noch nicht der Fall. Dort rechnet der Marktleiter aber nach den Herbstferien mit möglichen Hamsterkäufen - wenn die Familien wieder aus dem Urlaub zurück sind.