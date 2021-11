Halloween-Scherz? In Worms Eier auf fahrende Autos geworfen

In Worms musste die Polizei an Halloween häufig ausrücken. So haben unter anderem Unbekannte Eier auf fahrende Autos geworfen.

Glücklicherweise sei es nicht zu einem Unfall gekommen, so die Polizei. Die betroffenen Autofahrer, die mit Eiern beworfen wurden, hätten sich aber sehr erschrocken. Die Polizei warnt: Es handele sich hierbei nicht um einen harmlosen Jugendstreich, sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der auch hart bestraft werden könnte.

Eier flogen auch an Hauswände

In der Wormser Innenstadt wurden laut Polizei auch Eier an Hausfassaden geworfen. Außerdem hätten mehrere Gruppen Jugendlicher Böller gezündet und dabei Mülltonnen beschädigt. Zudem habe es viele Meldungen von Ruhestörungen in Worms und im Umland gegeben - zum Teil so viele, dass die Polizei nicht immer sofort vor Ort sein konnte.

Schlägerei bei Halloween-Feier in Wörrstadt

Am Rande einer Halloween-Feier ist am Sonntagabend ein 52-jähriger Mann in Wörrstadt verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatten mehrere Anwohner in einer Garage gefeiert. Dabei sei es zum Streit mit einer Gruppe Jugendlicher gekommen, die an der Garage anhielten. Der 52-jährige wurde laut Polizei von einem jungen Mann aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin seien die Jugendlichen zunächst weggegangen, 10 Minuten später aber mit Stöcken bewaffnet zurückgekehrt. Nachdem die Feiernden ihnen mitteilten, dass sie die Polizei bereits informiert hätten, seien die Jugendlichen verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.