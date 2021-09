Hallenbad im Salinental in Bad Kreuznach öffnet am Montag

Das Hallenbad des Salinenbades in Bad Kreuznach öffnet am Montag. Das hat die Bad Kreuznacher Badgesellschaft jetzt bekannt gegeben. Am Samstag können Interessierte am Tag der offenen Tür bereits einen ersten Einblick bekommen.

Das neue Hallenbad verfügt über ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen und einer Sprunganlage. Außerdem gibt es ein Lehrschwimmbecken mit 100 Quadratmetern Wasserfläche und ein Planschbecken für Kleinkinder. Damit wird den Schwimmerinnen und Schwimmern zukünftig rund 200 Quadratmeter mehr Wasserfläche als bislang zur Verfügung stehen. 18 Millionen Euro für neues Kombibad Der Bau des neuen Kombibads hat gut zwei Jahre gedauert und 18 Millionen Euro gekostet. Land und Bund haben über verschiedene Förderprogramme mehr als die Hälfte der Kosten übernommen. "Sport spielt eine wichtige Rolle für den sozialen Zusammenhalt und für eine gesunde Gesellschaft", sagte der rheinland-pfälzische Staatssekretär des Sportministeriums Randolf Stich (SPD) bei der Pressekonferenz am Dienstag. Er war in Vertretung von Sportminister Roger Lewentz (SPD) gekommen. Die Eintrittspreise für Besucher werden im neuen Hallenbad doppelt so hoch sein wie im alten Hallenbad neben den Stadtwerken. Die Bad Kreuznacher Badgesellschaft begründet das mit dem deutlich größeren Angebot - so gebe es mehr und größere Schwimmbecken. Das neue Hallenbad des Salinenbades in Bad Kreuznach wird am Montag offiziell eröffnet. SWR Eröffnung des Hallenbades am 20. September Offiziell geöffnet wird das Hallenbad am Montag um 13 Uhr. Doch bereits am Samstag können Besucherinnen und Besucher schon erste Einblicke in das neue Gebäude bekommen. Von 10 bis 15 Uhr veranstaltet die Bad Kreuznacher Badgesellschaft einen Tag der offenen Tür. Badespaß in einer einzigartigen Landschaft - so hat die Badgesellschaft ihr neues Kombibad aus Hallen- und Freibad im Bad Kreuznacher Salinental genannt. Bereits im Sommer hatte das Freibad des Salinenbades eröffnet. Noch bis Samstag können die Schwimmerinnen und Schwimmer hier in einem 50 Meter langen Becken ihre Bahnen ziehen. Öffnungszeiten des Salinenbades Die Öffnungszeiten des neuen Hallenbades gelten ab Montag wie folgt: Montag bis Donnerstag von 13 bis 21 Uhr Freitag und Samstag von 8 bis 21 Uhr Sonntag von 8 bis 18 Uhr Bis zum 31. Oktober gelten zudem spezielle Eröffnungspreise.