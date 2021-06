Die Polizei hat in Mainz einen Exhibitionisten aus einem Supermarkt eskortiert. Der 24-jährige Mann hatte laut Polizeibericht nur Schuhe und ein Deutschlandtrikot an. Erst hatten Passanten den Exhibitionisten in einem Supermarkt im Stadtteil Finthen gemeldet. In einem Supermarkt in Mainz-Lerchenberg konnte die Polizei schließlich die Personalien des Mannes aufnehmen. Weil er neben der Unterhose auch keine Gesichtsmaske an hatte, drohen ihm gleich mehrere Anzeigen.