Viereinhalb Jahre Gefängnis für Geiselnehmer

Das Landgericht Mainz hat einen 49-jährigen Mann wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte seine ehemalige Lebensgefährtin aus Bingen (Kreis Mainz-Bingen) misshandelt und mit dem Tod bedroht. Der Mann hat vor Gericht gestanden, dass er der Frau in in ihrer Wohnung aufgelauert, ihr mit einem Elektroschocker einen Stromschlag verpasst und sie mit einer Pistole bedroht hatte. Danach hatte er sie mit Handschellen gefesselt und war mit ihr im Auto weggefahren, angeblich mit dem Ziel Spanien. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch war es der entführten Frau gelungen, die Polizei zu verständigen. So konnte der Mann gefasst werden.