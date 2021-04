per Mail teilen

Das Landgericht Wiesbaden hat einen Mann, der seine schwangere Freundin zusammengeschlagen hat, zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch schuldig gesprochen. Er hatte seine Freundin in deren Wohnung brutal zusammengeschlagen, weil er das gemeinsame Kind nicht haben wollte. Die Frau verlor dadurch das Kind in der 22. Schwangerschaftswoche.