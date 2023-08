Großeinsatz der Polizei am Samstagnachmittag am Kaiser-Karl-Ring in Mainz: Dort hatte offenbar ein Mann seine Frau so verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 15:30 Uhr war am Samstagnachmittag ein Notruf bei der Mainzer Feuerwehr eingegangen, dass es im Kaiser-Karl-Ring zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen sei. Aufgrund der Schilderungen war klar, dass die Frau Verletzungen erlitten hatte. Deshalb rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aus. Ehefrau im Krankenhaus, Mann festgenommen Vor Ort stellte sich dann laut Polizei heraus, dass die 47-jährige Frau in ihrer Wohnung schwer verletzt worden war. Tatverdächtig ist der 53-jährige Ehemann. Die Frau wurde umgehend durch Rettungsdienstmitarbeiter und einen Notarzt versorgt. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Ehemann wurde von der Polizei festgenommen. Mainz Sexualisierte Gewalt Frauennotruf Mainz: So viele Beratungen wie noch nie Ob Vergewaltigung oder anzügliche Mails - viele Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erleben, wenden sich an den Mainzer Frauennotruf. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz "Hochemotionale Situation" am Tatort in Mainz Nach Angaben der Polizei erschienen einige Zeit nach der Tat auch die erwachsenen Söhne der Eheleute in der Wohnung. Aufgrund der "hochemotionalen Situation" hätten Polizeibeamte sie kurzfristig fixieren müssen. Polizei untersucht Wohnung auf Spuren Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker werden die Wohnung auf Spuren untersuchen. Nach Angaben der Polizei können keine weiteren Auskünfte zu den Hintergründen der Tat, zu Art und Schwere der Verletzungen und den betroffenen Personen gegeben werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.