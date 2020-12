per Mail teilen

Bei einem Hackerangriff auf die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ist nach Angaben von Biontech und Pfizer auf Dokumente zum Coronavirus-Impfstoff der Pharmakonzerne zugegriffen worden.

Betroffen seien "einige Dokumente im Zusammenhang mit der Einreichung von Zulassungen für den Covid-19-Impfstoffkandidaten von Pfizer und Biontech, BNT162b2", teilte Biontech am Mittwochabend mit.

Es seien jedoch keine Systeme von Biontech oder Pfizer angegriffen worden, hieß es von Pfizer. Nach Angaben des US-Pharmakonzerns gibt es bislang keine Hinweise, dass auf persönliche Daten zugegriffen worden sei. Der Vorfall werde nach Angaben der EMA keine Auswirkung auf die Prüfungsfristen für den Impfstoff haben. Pfizer bestätigte die Angaben.

EMA: Keine näheren Angaben zum Hackerangriff

Die EMA hatte den Hackerangriff zuvor bekanntgegeben, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen. Die EU-Behörde habe umgehend eine umfassende Untersuchung eingeleitet, hieß es in einer Erklärung. Nähere Angaben wie etwa zum Zeitpunkt des Cyberangriffs machte die Agentur zunächst nicht.

Die Arzneimittelbehörde steht in der Corona-Krise derzeit besonders im Licht der Öffentlichkeit. Sie ist in der EU für die Zulassungsverfahren von Medikamenten zuständig, darunter auch den Corona-Impfstoffen. Die EMA strebt derzeit eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bis Ende Dezember an, für das Mittel von US-Konkurrent Moderna Mitte Januar.