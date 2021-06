Etwa 150 aktuelle und ehemalige Schülerinnen und Schüler eines Mainzer Gymnasiums werden am Dienstag geimpft. Sie sind alle 16 Jahre oder älter und bekommen in der Sporthalle Biontech verabreicht.

Die Priorisierung in Sachen Corona-Impfungen wurde am Montag aufgehoben. Nun können sich in Deutschland alle Menschen, die 16 Jahre oder älter sind, gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Schulleitung des Mainzer Gymnasiums Theresianum will offenbar keine Zeit verlieren. In den Ferien wurde in der Sporthalle eine Impfstraße aufgebaut. Ärzte aus der Elternschaft haben 180 Dosen Biontech-Impfstoff bestellt. Das teilte die Schule auf SWR-Anfrage mit. Bisher hätten sich 150 aktuelle und frühere Schülerinnen und Schüler für eine Impfung angemeldet.

Eltern organisieren die Impfaktion

Die Idee der Impfungen sei von einer Elterninitiative ausgegangen, sagte der Schulleiter des Mainzer Gymnasiums Stefan Caspari. Es handle sich zunächst um eine einmalige Aktion. Wenn die Ständige Impfkommission aber auch eine Impfung für Kinder ab 12 Jahren empfehlen würde, könne man die Impfaktion noch einmal wiederholen.

"Auch Kinder haben ein Recht auf Impfung."

Harald Süs, Arzt und Vater, sagte, er unterstütze die Aktion, weil Kinder und Jugendliche bei den Impfungen nicht vergessen werden dürften. Seit anderthalb Jahren müssten sie sich hinten anstellen. Sie hätten aber auch ein Recht auf die Impfung – wie jeder andere auch.

Freude und schlechtes Gewissen

Viele Schülerinnen und Schüler würden sich über das Impfangebot freuen, sagt Alex Tsioullis. Der 17-Jährige lässt sich auch impfen. "Wir könnten nicht glücklicher über die Imfpung sein." Er habe nicht damit gerechnet, dass er so früh geimpft werde - er sei eher von September ausgegangen. Einige seien aber auch überrascht gewesen, dass sie so früh und von der Schule aus geimpft werden. "Wir wissen, dass noch nicht alle aus der Prioritätsgruppe drei geimpft sind und jetzt sind wir schon dran." Deshalb habe er auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, sagt der 17-Jährige.

Registrierte warten auf Termine in Impfzentren

Während nun in Mainz die ersten Schülerinnen und Schüler geimpft werden, warten andere noch auf einen Termin in den Impfzentren oder beim Hausarzt. In einer Mail wandte sich der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) vergangene Woche an die Wartenden: "Für das Land Rheinland-Pfalz kann ich Ihnen versichern, dass Ihre Anmeldung auch nach Aufhebung der generellen Priorisierung weiterhin vorrangig bei unserer Terminvergabe berücksichtigt wird." Menschen, die sich nach Aufhebung der Priorisierung erstmals für einen Impftermin registrierten, würden zeitlich später eingeordnet, so Hoch.

Bis zum 3. Juni haben in Rheinland-Pfalz etwa zwei Millionen Menschen mindestens eine erste Impfung bekommen oder haben sich bereits registriert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind etwa 200.000 Menschen im Land aus den Prioritätsgruppen zwei und drei noch nicht geimpft.