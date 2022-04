Guter Start für Rhein-Frühling

Die Schausteller beim Mainzer Rhein-Frühling starten optimistisch in die Saison. Nach zweijähriger Corona-Pause wurde der Jahrmarkt am Mainzer Rheinufer am ersten Wochenende gut angenommen. Die Besucher freuten sich, das wieder etwas stattfinde, sagt Marco Sottile von der Interessengemeinschaft Mainzer Schausteller. Er selbst hat am Rheinufer zwei Kinderkarussells aufgebaut und blickt positiv auf die kommende Saison. Die vergangenen beiden Jahre seien für die Schausteller finanziell und emotional katastrophal gewesen. Die Betriebe hätten aufgrund der Corona-Pandemie keine Umsätze machen können. Nun falle vielen ein Stein vom Herzen. Auch Georg Spreuer vom Schaustellerverband Rheinhessen sagt, der Start des Mainzer Rheinfrühlings sei ein voller Erfolg gewesen. Er hoffe, der Jahrmarkt in Mainz habe Signalwirkung für andere Volksfeste in der Region. Wenn es hier gut laufe, könnte das anderen Veranstaltern die Entscheidung erleichtern, auch ihr Fest stattfinden zu lassen.