Das Mainzer Gutenbergmuseum soll saniert werden – und zwar am jetzigen Standort. Der Stadtrat muss es nur noch beschließen. Vergangene Woche kündigte die CDU plötzlich an, dagegen zu stimmen. Und ist jetzt doch wieder dafür.

In der vergangenen Woche hatte sich Fraktionsvorsitzender Hannsgeorg Schönig noch überraschend für den Standort am Allianzhaus ausgesprochen - und sich damit gegen den Vorschlag der Arbeitswerkstatt aus allen Fraktionen, Bürgerinitiativen und der Verwaltung gestellt.

CDU mit Schlingerkurs zum Gutenbergmuseum

In 19 Sitzungen hat sich diese Werkstatt zwei Jahre lang eine Lösung für das Gutenbergmuseum überlegt - auch die CDU war beteiligt. Die Kehrtwende der CDU in der vergangenen Woche hatte hohe Wellen geschlagen. Aber seit ihrer Fraktionssitzung am Montag ist sie wieder auf Kurs. Einstimmig habe man sich für den jetzigen Standort ausgesprochen, hieß es in einer Mitteilung der Partei.

Vor zweieinhalb Jahren haben die Mainzer in einem Bürgerentscheid gegen den so genannten Bibelturm als Erweiterung des Gutenbergmuseums gestimmt. SWR

CDU von neuen Argumenten für alten Standort überzeugt

Neue, vorher nicht bekannte Aspekte, hätten dafür den Ausschlag gegeben. Unter anderem soll nun eine Machbarkeitsstudie Auskunft über die erwarteten Umbaukosten geben. Außerdem habe Baudezernentin Marianen Grosse (SPD) als Interimslösung während des Umbaus das Naturhistorische Museum vorgeschlagen. Das erfordere keine Mietkosten, denn das Haus gehört der Stadt.

Darüber hinaus habe es laut der Mainzer CDU vom Bund Signale gegeben, dass ein Neubau an der Großen Bleiche nur dann finanziell gefördert werden könne, wenn es dafür eine breite Stadtratsmehrheit gebe. Die Koalition aus Grünen, SPD und FDP hat jedoch angekündigt, für den jetzigen Standort zu stimmen.

Erleichterung bei den Mainzer Fraktionen

Die SPD-Stadtratsfraktion teilte mit, sie habe mit großer Erleichterung vernommen, dass die CDU-Fraktion nun einstimmig eingelenkt hat. "Nun können wir gemeinsam nächste Woche im Stadtrat mit einer breiten Mehrheit die sehr gute Vorarbeit der Verwaltung sowie der Arbeitswerkstatt zum Abschluss führen und die nächsten Schritte einleiten, um das Gutenberg-Museum in die Zukunft führen", so Vorsitzende Alexandra Gill-Gers.

Sylvia Köbler-Gross, Fraktionssprecherin der Mainzer Grünen, nannte die neuerliche Entscheidung der CDU positiv und sie diene der Sache. "Klüger darf man immer werden", kommentierte David Dietz, Fraktionsvorsitzender der FDP in Mainz. Das Wichtigste sei ein möglichst breites Votum für den jetzigen Standort des Gutenbergmuseums.

Der Mainzer Stadtrat stimmt nächste Woche Mittwoch über die Umbaupläne des Gutenbergmuseums ab.