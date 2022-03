Stadt verabschiedet Direktorin des Gutenberg-Museums

per Mail teilen

Abschied von einem "Glücksfall" für Mainz: So bezeichnete Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Dienstag die langjährige Direktorin des Gutenberg-Museums, Annette Ludwig. Nachfolger wird im April der Kunsthistoriker Ulf Sölter, der zuletzt Direktor des Gustav-Lübcke-Museums der Stadt Hamm war. Die Kunsthistorikerin übernimmt nach zwölf Jahren in Mainz die Leitung der Klassik Stiftung Weimar mit 21 Museen. Damit gehe eine Ära für das Gutenberg-Museum und die Stadt zu Ende, sagte Ebling bei einer Feierstunde im Stadthaus. Annette Ludwig habe aber auch schon die anstehende Neuausrichtung des Museums auf den Weg gebracht - von der Standortsuche für den Neubau über die Finanzierung bis hin zu Ideen für die künftige Trägerschaft.