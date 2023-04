Am 7. Mai findet wieder der Gutenberg Marathon in Mainz statt. Beim ersten Lauf nach der Corona-Pause gibt es einige Neuerungen.

Es ist der 21. Gutenberg Marathon in Mainz. Mehrfach musste ihn die Stadt Mainz wegen der Corona-Pandemie absagen, in diesem Jahr können sich die Läuferinnen und Läufer wieder in Mainz treffen.

Allerdings gibt es Änderungen: Der Startbereich ist in diesem Jahr auf der Großen Bleiche und der Zieleinlauf ist jetzt auf dem Ernst-Ludwig-Platz. Grund dafür sind vor allem die Baustellen rund um das Mainzer Rathaus und die Rheingoldhalle. Auch der Streckenverlauf wurde angepasst und führt jetzt verstärkt durch die Mainzer Alt- und Neustadt.

"Die neue Strecke des Gutenberg Marathon Mainz ist eine Sightseeing-Tour durch das Herz von Mainz."

Das ist die neue Strecke für die Läuferinnen und Läufer beim Gutenberg Marathon in Mainz 2023. Stadt Mainz

Der Marathon führt durch die historische Altstadt mit ihren kulturellen Highlights, dann durch die Neustadt und durch Mombach.

Wer am Halbmarathon teilnimmt, biegt in Höhe des Fort Malakoffs auf die Rheinstraße in Richtung Weisenau ab. Auf dem Rückweg von Weisenau können die Läuferinnen und Läufer eine Strecke direkt am Rheinufer bis zum Fischtorplatz genießen.

Die Strecke führt nicht mehr über die Theodor-Heuss-Brücke nach Hessen, da dort laut Stadt Mainz das Zuschauerinteresse in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen hat.

Auf diese Behinderungen müssen sich die Mainzer einstellen

Laut der Stadt Mainz ist der Gutenberg Marathon die Veranstaltung in Mainz, die den Verkehr am meisten betrifft. Für die Aufbauarbeiten am Samstag, den 6. Mai, werden schon Teile der Mainzer Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt.

Am Marathon-Sonntag, den 7. Mai, bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger, außerhalb des Bereiches des Gutenberg Marathons zu parken.

Anwohner sollten ihre Autos rechtzeitig wegfahren oder sich darauf einstellen, dass sie die Autos während des Marathons nicht nutzen können. In manchen Straßen dürfen keine Autos parken. Die Stadt will die Anwohner rechzeitig darüber informieren.

Straßensperrungen für den Marathon

Von 8 bis 15 Uhr werden zahlreiche Straßen in Mainz gesperrt: Unter anderem betroffen sind Mombach, die Neustadt, die Altstadt und Teile der Innenstadt. Dazu gehören auch der Winterhafen und der Zollhafen. Eine Querung der Laufstrecke mit Privatfahrzeugen wie in den vergangenen Jahren ist diesmal verboten.

Die Stadt will die Anwohner vorab mit Flyern über die Sperrungen und Behinderungen informieren. Insgesamt werden rund 1.000 Verkehrszeichen und 4,5 Kilometer Sperrgitter für den Gutenberg Marathon aufgestellt.

Mehr als 8.500 Läuferinnen und Läufer zum Marathon angemeldet

Die Läuferinnen und Läufer können noch nach dem Start spontan entscheiden, ob sie einen ganzen oder halben Marathon laufen. Auch Staffel-Wettbewerbe wird es wieder geben: Es gibt Vierer-Staffel beim Marathon. Insgesamt rund 230 Teams haben sich dafür gemeldet.

Dazu kommt der Schüler-Ekidenlauf, bestehend aus Fünfer-Teams beim Halbmarathon. Hier starten insgesamt rund 2.250 Jungen und Mädchen.

Darüber hinaus finden beim Gutenberg Marathon erneut die deutschen Hochschulmeisterschaften und der DB-Cup für Beschäftigte der Deutschen Bahn statt.

Mainzer Marathon Läufer werden extra gewertet

Außerdem gibt es eine eigene Wertung für Teilnehmende aus dem Mainzer Stadtgebiet und den AKK-Vororten, die eine Stadtmeisterschaft austragen. Der Marathon soll so laut Stadt einen zusätzlichen "Lokalkolorit" bekommen und zeigen, wie verbunden Mainz mit den rechtsrheinischen Vororten, Amöneburg, Kastel und Kostheim, ist.

Auch die SWR „Herzenssache“ ist traditionell wieder mit dabei: Läuferinnen und Läufer, die durch ein extra aufgebautes Spendentor laufen, spenden automatisch fünf Euro für den guten Zweck. Das Spendentor befindet sich wie üblich an der Ecke Kaiserstraße/Bauhofstraße.

Kurfürstliches Schloss zum ersten Mal Laufzentrum

Statt in der Rheingoldhalle ist das Laufzentrum diesmal im Kurfürstlichen Schloss. Es ist schon ab Freitag Anlaufstelle für Läuferinnen und Läufer, zum Beispiel um die Startunterlagen abzuholen.

Auch die Laufmesse findet hier statt. Im Spiegelsaal des Schlosses findet am Vortag des Marathons, am 6. Mai, auch die Pasta-Party statt.

Das Laufzentrum rückt damit wieder in die Nähe des Startpunktes in der Großen Bleiche. "Uns war die Nähe sehr wichtig, um weiterhin der Marathon der kurzen Wege zu bleiben", so Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und Sportdezernent Günter Beck (Grüne) in der Marathon-Broschüre.

Marathon braucht viele helfende Hände

Das Organisationsteam wird unterstützt von mehr als 1.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie Einsatzkräften von Polizei, Sanitätsdienst und Straßenverkehrsbehörde.

Der Gutenberg Marathon in Mainz startet am 7. Mai um 9:30 Uhr.