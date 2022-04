Gute Aussichten für Süßkirschen trotz Kälte im Mai

per Mail teilen

Die frostigen Temperaturen in diesem Frühjahr haben wohl keine größeren Schäden bei den Süßkirschen in Rheinhessen angerichtet. Das teilen die Vereinigten Großmärkte für Obst und Gemüse i(VOG) n Ingelheim mit.

Die VOG habe bei den Landwirten gerade angefragt, wie sie ihre Ernte für dieses Jahr einschätzen, so der Sprecher. Die ersten Rückmeldungen seien positiv, gute Erträge möglich. Die Kirschbäume hätten in diesem Frühjahr erst recht spät geblüht. Dadurch habe der Frost den Pflanzen nicht so viel anhaben können.

Nur in Anbaugebieten direkt am Rhein habe es bei den Süßkirschen Frostschäden gegeben, weil die Temperatur dort besonders niedrig gewesen sei.

Ausfälle bei Aprikosen und Erdbeeren

Anders sieht es nach Angaben des VOG-Sprechers bei den Aprikosen aus. Die seien mit der Blüte immer sehr früh dran. Daher gebe es dort dieses Jahr wahrscheinlich größere Ausfälle. Teilweise mussten die Landwirte mit sogenannten "Frostschutzfackeln" arbeiten, um die Pflanzen vor der Kälte zu schützen.

Auch den rheinhessischen Erdbeeren war es im Frühjahr zu kalt. Laut VOG seien bis Ende Mai nur geringe Mengen an Freilanderdbeeren geerntet worden. Man hoffe allerdings, dass die Wärme der vergangenen Tage zu größeren Mengen führe, so ein Sprecher.

Auch für Spargel war es zu kalt

Bei Spargel rechnet die VOG ebenfalls mit geringeren Erntemengen als im vergangenen Jahr. Die Temperaturen im Mai waren zu niedrig, außerdem sei es zu nass gewesen. Das Problem sei, dass die Spargel-Saison zeitlich bis Ende Juni begrenzt ist. Der Spargelpreis sei höher als im vergangenen Jahr.