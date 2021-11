Guntersblum: Corona-Maßnahmen mit Nationalsozialismus verglichen

In Gunterblum (Kreis Mainz-Bingen) werden derzeit immer wieder Plakate entdeckt, auf denen die Corona-Maßnahmen mit den Gräueltaten gegen Juden in der NS-Zeit verglichen werden. Die Polizei ermittelt.

An Laternen, an Stromkästen, an Zäunen - vielerorts in Guntersblum hingen am Morgen des 20. November plötzlich Plakate. Insgesamt 18, wie die Polizei später feststellt. DIN-4 groß, selbst gebastelt und mit einer eindeutigen Botschaft:

Die Corona-Maßnahmen, denen ungeimpfte Menschen ausgesetzt seien, seien so wie das, was während des Nationalsozialismus den Juden angetan wurde. Insbesondere sei es auf den Plakaten um die Ausgrenzung von Ungeimpften auf Weihnachtsmärkten gegangen.

Fotos aus Buch über Guntersblum während der NS-Zeit

Nach Angaben der Polizei wurden auf den Plakaten historische Aufnahmen und das Titelbild des Buchs "Ein ganz normales Pogrom - November 1938 in einem deutschen Dorf" des Autors Sven Felix Kellerhoff verwendet. Nach Angaben des Verlags erzählt Kellerhoff in diesem Buch am Beispiel von Guntersblum, wie im November 1938 in Deutschland Hass ausbrach und welche Folgen er hatte.

Dieses historische Foto wurde für die Plakate verwendet.

Polizei Oppenheim ermittelt

Nach der Entdeckung wurden die Plakate abgehangen, die Oppenheimer Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Allerdings seien am Donnerstagmorgen (25.11.) schon wieder fünf neue Plakate in Guntersblum aufgetaucht. In dem Zusammenhang bittet die Oppenheimer Polizei um Zeugenhinweise.