Daniela Hottenbacher aus Gundersheim ist am Samstag zur neuen ehrenamtlichen Bundesvorsitzenden des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gewählt worden.

„Ich habe mich riesig über die Wahl an die Spitze des BDKJ gefreut“, so Daniela Hottenbacher gegenüber dem SWR. Der BDKJ ist der Dachverband von 17 katholischen Kinder- und Jugendverbänden mit insgesamt rund 660.000 Mitgliedern. Daniela Hottenbacher gehört jetzt für drei Jahre zu dem Team mit zwei hauptamtlichen Vorständen.

In ihrer Amtszeit möchte sie bei den Politikern in Berlin die Stimme der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Frauen sein. Als erstes will sie bei den Politikern darauf drängen, dass eine Impfstrategie gegen das Corona-Virus auch für Kinder und Jugendliche erarbeitet wird. Zudem sei es wichtig, dass die katholischen Jugendverbände wieder den Kindern ihre Gruppenstunden anbieten könnten. Die jungen Menschen bräuchten soziale Kontakte.

Kampf für Frauen in der katholischen Kirche

Innerhalb der katholischen Kirche will sich Daniela Hottenbacher für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzen. Bei ihrer Arbeit als Vorsitzende des BDKJ-Diözesanverbandes und der Katholischen Landjugendbewegung sei sie immer wieder jungen Frauen begegnet, die unbedingt Priesterinnen werden wollten. Darüber will die 30-jährige Gundersheimerin immer wieder mit den Bischöfen reden.

Wir zeigen den Würdenträgern, wie Demokratie und Gleichberechtigung in der katholischen Kirche funktioniert. Daniela Hottenbacher

Auch soll den Würdenträgern in der katholischen Kirche gezeigt werden, dass Gleichberechtigung und Demokratie auch in der katholischen Kirche funktioniert. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend sei das beste Beispiel dafür, so Hottenbacher.

Daniela Hottenbacher ist schon als Kind in der katholischen Kirche aktiv gewesen. Über die Sternsinger in ihrer Heimatgemeinde Gundersheim im Landkreis Alzey-Worms ist sie zur Katholischen Landjugendbewegung gekommen. Sechs Jahre war sie Vorsitzende des BDKJ-Diözesanverbandes im Bistum Mainz. Die 30-Jährige ist ausgebildete Physiotherapeutin und studiert in Berlin Soziale Arbeit und Sport.