Gullydeckel in Mainz von Brücke auf Auto geworfen

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag von der stillgelegten Hochbrücke in Mainz-Mombach Gullydeckel geworfen. Ein darunter parkendes Auto wurde getroffen und zerstört.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Täter insgesamt drei Gullydeckel auf der Brücke ausgehoben und gut zehn Meter in die Tiefe geworfen. Einer der mehrere Kilogramm schweren Deckel durchschlug das Dach eines geparkten Autos. Gott sei Dank saß niemand in dem jetzt schrottreifen Wagen.

Gullydeckel werden auf Spuren untersucht

Zwei weitere Gullydeckel landeten auf dem Dach des Tierheims und neben einem Auto auf dem Boden. Beide Deckel richteten keinen Schaden an. Die Polizei spricht von einer potentiell lebensgefährlichen Tat, obwohl niemand gefährdet oder gar verletzt wurde. Die Gullydeckel werden nun auf Spuren untersucht.

Täter feierten auf der Brücke offenbar eine Party

Die Täter hatten offenbar eine Party auf der abgesperrten Brücke gefeiert. Die Polizei fand neben leeren Alkoholflaschen diversen Müll, der darauf schließen lässt. Wer die Täter gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.

Die Hochbrücke wurde wegen Einsturzgefahr im Sommer 2021 gesperrt. Sie verband zuvor gut 50 Jahre lang die Rheinallee und die Mombacher Straße. Wann sie abgerissen wird, ist noch unklar.