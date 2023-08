Bedroht der Klimawandel den Mainzer Dom?

Der Mainzer Dom birgt einen Schatz unter sich: sogenanntes Schichtenwasser. Dieses Wasser hält den Dom stabil. Wenn es allerdings immer weiter schwindet, könnte das Wahrzeichen der Stadt ins Wanken kommen.

Geht man im Innenraum des Mainzer Doms einige alte und steinige Stufen hinab, werden die Füße sehr schnell nass und kühl. Denn unterhalb der Außenmauern des Doms führt ein langer und dunkler Gang entlang. In diesem Gang steht man etwa bis zu den Waden im Wasser. Hier unten ist es kühl und es riecht nach feuchtem Stein.

Der Gang ist 400 Meter lang und zu Beginn etwa zwei Meter hoch und einen Meter breit. Doch je weiter man in den Tunnel hineingeht, desto niedriger wird die Decke. Gesäumt ist er von dicken Betonwänden. Faszinierend und beklemmend zugleich.

Wie in Venedig: Der Dom auf Holzpfählen

Noch vor rund 170 Jahren standen diese Gänge bis zur Decke voll mit Wasser, erzählt Dom-Restaurateur Jörg Walter. Denn der Mainzer Dom ist in eine Senke gebaut, in der sich Regenwasser und andere Feuchtigkeit sammelt - das sogenannte Schichtenwasser. In diesem Wasser standen damals unzählige Holzpfähle. Diese stabilisierten den Mainzer Dom.

"Man kann an den Decken sogar noch die Abdrücke der Holzstämme erkennen, die nach dem Prinzip 'Venedig' den Dom gehalten haben."

Vollständig umhüllt von Wasser blieben die Holzbalken stabil und kamen nicht mit Sauerstoff in Kontakt. Denn erst in Verbindung mit Sauerstoff beginnt Holz trocken und morsch zu werden. Verhindert man dies, so bleibt das Material stabil, so Jörg Walter.

Mit einer starken Lampe leuchtet Domrestaurateur Jörg Walter in den unterirdischen Gang unter dem Mainzer Dom. SWR Tjada Huchtkötter

Begradigung des Rheins ließ Wasser schwinden

Dies änderte sich allerdings, als 1850 der Rhein begradigt wurde. Durch diese Begradigung strömte mehr Wasser aus den umliegenden Bodenschichten in Richtung Rhein. Dies fehlte dann im Boden, rund um die unterirdischen Gänge des Doms.

Die dunkleren Linien dieser Karte zeigen Teile des unterirdischen Gangs, der unterhalb des Mainzer Doms entlang der Außenmauern verläuft. SWR Tjada Huchtkötter

Nach und nach senkte sich der Wasserstand in den mit Holzpfählen bestückten Gängen. Der Dom bekam tiefe Risse, verlor an Stabilität und drohte sogar einzustürzen. Laut Jörg Walter seien die Schäden am Dom so groß gewesen, dass man damals sogar überlegte, ihn wegen Baufälligkeit abzureißen.

"Es waren ungelogen Risse im Mauerwerk von bis zu 20 Zentimetern. Das hätte nicht mehr lange gehalten."

Mainzer Dom bekam Beton als neues Fundament

Doch ein Mainz ohne Dom war dann wohl doch nicht vorstellbar - und so begann man, das mehr als 1000 Jahre alte Bauwerk wieder zu stabilisieren, diesmal mit Beton. Dazu wurden die Holzpfähle Stück für Stück aus den Gängen herausgenommen. Der Boden darunter wurde dann noch einmal zwei Meter tief ausgehoben. Zum Schluss wurden die Wände und der Boden mit Beton ausgegossen.

Meter für Meter bekam der Mainzer Dom so ein sicheres Fundament. 20 Jahre dauerte es, um den 400 Meter langen Gang mit dieser Methode neu zu stabilisieren.

Wasser bleibt ein wichtiger Indikator

Zwar steht der Dom seitdem sicher auf Beton und das Wasser ist zum Stabilisieren des Bauwerks nicht mehr nötig. Dennoch bleibt es laut Walter ein wichtiger Indikator.

An einem Metermaß lässt sich der Wasserstand ablesen. In den letzten Jahrzehnten ist dieser weiter gesunken. SWR

Denn es zeigt, wie trocken die umliegenden Bodenschichten werden und wie schnell sich der Wasserstand im Boden reduziert. Unter anderem aufgrund langer Hitzeperioden durch den Klimawandel sinkt der Grundwasserspiegel immer weiter ab und die Böden trocknen aus. Und das könne man tatsächlich auch im Dom deutlich beobachten, sagt der gelernte Steinmetz Jörg Walter und schildert seine eigene Erfahrung.

"Als ich vor 30 Jahren hier angefangen habe, stand mir das Wasser noch bis zur Hüfte."

Als der gelernte Steinmetz Jörg Walter vor rund 30 Jahren seine Arbeit hier am Dom begann, stand ihm das Wasser noch hüfthoch. Heute bedeckt es an manchen Stellen im Gang nicht mal mehr seinen Fuß.

Mainzer Dom bleibt noch viele Jahre stabil

Laut Jörg Walter könnte das Austrocknen der Bodenschichten durchaus irgendwann zu einem Problem für den Dom werden. Allerdings erst dann, wenn der Wasserstand noch viele Meter weiter sinkt - und zwar weit unterhalb die zwei Meter dicken Betonschichten des Gangs. Dann nämlich könnte der Boden unterhalb der Betonfundamente austrocken und schrumpfen.

Das sei aber ein Szenario, das noch für sehr lange Zeit nur ein Gedankenspiel bleibe, sagt Jörg Walter und ist sicher: "Wenn es soweit kommen sollte, dass das Wasser so tief sinkt, dann haben wir vermutlich ganz andere Probleme als einen instabilen Dom."

Nach jetzigem Stand dürfte der Dom also noch eine ganze Weile seinen Schatten auf die Mainzer und Mainzerinnen werfen.