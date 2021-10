Grundsteuer B soll deutlich angehoben werden

Die Grundsteuer B soll in Worms deutlich erhöht werden. Das ist eine der Hauptforderungen der Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion (ADD). Deren Vizepräsidentin äußerte sich am Donnerstag im Haupt-und Finanzausschusses zu den Haushaltsplanungen der Stadt Worms. Für Besitzer eines Einfamilienhauses würde das im Jahr um die 100 Euro mehr an Steuern bedeuten. Die Stadt Worms plant bisher eine Erhöhung um 71 Euro im Jahr. Sollte die Stadt bei ihren Haushaltsplanungen der Erhöhung der Grundsteuer B nicht nachkommen, kündigte die Vizepräsidentin der ADD an, den Haushaltsplan nicht zu genehmigen und wieder zurückzuschicken. Wie sich der Wormser Stadtrat dazu verhält, ist noch unklar. Mitte Dezember soll der neue Haushalt verabschiedet werden. Er sieht eine Neuverschuldung von rund 18 Millionen Euro vor.