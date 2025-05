per Mail teilen

In Bad Kreuznach wird die Grundsteuer für Haus- und Wohnungseigentümer sowie Gewerbetreibende rückwirkend erhöht. Auch die Parkgebühren in der Stadt steigen.

Der Stadtrat hat am Dienstagabend der Erhöhung der Grundsteuer B zugestimmt. Die Neuregelung gilt rückwirkend zum Jahresbeginn. Für Gewerbeimmobilien wird der Hebesatz mehr als verdoppelt - auf 1.300 Prozent. Für Wohnimmobilien steigt er von 550 auf 650 Prozent.

Das bringt der Stadt nach eigenen Berechnungen Mehreinnahmen von etwa zwei Millionen Euro. Damit - so die Hoffnung - wird die Aufsichtsbehörde den zunächst abgelehnten Haushalt jetzt genehmigen.

Parken in Bad Kreuznach wird teurer

Neben der Grundsteuer werden auch die Parkgebühren in Bad Kreuznach erhöht. Sie steigen zum Juli. Für kostenpflichtige Parkplätze auf der Straße sind für zwei Stunden dann 4,10 Euro fällig, im Parkhaus 3,50 Euro.

Und ab dem kommenden Jahr werden neue kostenpflichtige Parkflächen ausgewiesen - unter anderem auf der Pfingstweise, im Kurgebiet und am Bahnhof im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Für sie wird ein Tagesticket 5 Euro kosten.

Bettensteuer abgelehnt

Die ursprünglich geplante Bettensteuer für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe lehnte der Stadtrat am Dienstagabend dagegen ab. Im Vorfeld hatte es scharfe Kritik von Hoteliers in Bad Kreuznach an der geplanten Steuer gegeben. Im Stadtrat wurde sie dann hitzig diskutiert.

Die Befürworter einer Bettensteuer nannten es einen Skandal, sie nicht einzuführen. Denn ausgerechnet diejenigen, die am meisten vom Bäderhaus und dem Thermalbad profitierten, würden sich finanziell nicht beteiligten. Es sei eine Zumutung für die Bürger der Stadt, denn bei ihnen werde bei der Grundsteuer und den Parkgebühren abkassiert.

21 Stadträte dagegen - 17 dafür

Die Gegner der Bettensteuer sprachen von einem erheblichen Wettbewerbsnachteil für die Übernachtungsbetriebe, wenn zusätzlich zum Gästebeitrag auch noch eine Bettensteuer eingeführt würde. Sie würde außerdem nicht nur die Hotels in der Stadt belasten, sondern auch die Bad Kreuznacher Jugendherberge oder die Familienbildungsstätte auf der Ebernburg.

Am Ende stimmten 21 Stadträtinnen und Stadträte gegen die geplante Bettensteuer, 17 waren dafür.